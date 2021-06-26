先前老鷹爆冷擊退公鹿摘下東區冠軍賽首勝，老鷹中鋒卡培拉不禁盛讚隊友崔楊勇猛表現，甚至狂酸自己前隊友就沒這種本事，「我見過有球員走到這個關鍵舞台就退縮了，但我從崔楊身上看到自信與無所畏懼，這對所有隊友來說很有感染力！」

想也知道卡培拉是在嘲諷前火箭隊友、目前效力籃網的「大鬍子」哈登，畢竟卡培拉生涯只待過火箭與老鷹，火箭曾在2015與2018年都闖進西區冠軍賽，卻都敗在勇士手上，卡培拉這兩次闖進西區冠軍賽之旅，哈登的表現都很不理想。

如今眼見崔楊在東區冠軍賽G1交出猛轟48分表現，卡培拉當然要拚命吹捧現在的隊友，就算狂酸昔日隊友也無所謂，只是他的這句話聽在哈登耳裡，想必會讓哈登相當不爽，畢竟再怎樣過往哈登也傳了不少助攻給卡培拉輕鬆灌籃取分。

只是卡培拉當前也沒法繼續吹捧崔楊了，因為崔楊在今天東區冠軍賽G2表現大失水準，全場投16中6、攻下15分，明顯無力帶領老鷹繼續爆冷，也落到慘輸34分窘境，卡培拉在G2表現也很差勁，全場投5中1、僅拿2分，看來他下次還是別亂說話了。