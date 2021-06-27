今天在NBA西區冠軍賽中太陽以84：80險勝快艇，將系列賽拉到3：1聽牌，再拿一場勝利就能闖進總冠軍賽，而此戰兩隊上演防守焦土大戰，到最後一刻竟然是用罰球來決勝負，讓球迷心臟都快跳出來，最後太陽靠保羅(Chris Paul)臨危不亂的罰球拿下最終勝利。

而此戰在最後雙方上演罰球大戰時快艇上演離譜失誤，除了保羅喬治(Paul George)關鍵時期的罰球沒進外，接下來這一球簡直會讓快艇球迷瘋掉。當保羅喬治首罰沒進時，第二罰採用故意不進的方式試圖搶分，但太陽果斷再犯規，這球犯在剛上場的考辛斯(DeMarcus Cousins)身上。

We are all witnesses of DeMarcus Cousins worst intentional miss in history of organized basketball



pic.twitter.com/XC9NDAQ5OH — George Jarjour (@GeorgeOnTap) June 27 2021

而考辛斯順利罰進第一球，但第二球不知道是否他太久沒上場，腦袋有點生鏽，想如法炮製保羅喬治的戰術，卻直接將球砸在籃板上，而且意圖非常明顯，這球馬上被裁判吹了罰球違例，因為故意不進球也必須碰到籃框，所以他等於再白白把球權送回太陽手中，全場都傻眼了。

更令人匪夷所思的是前個罰球才有保羅喬治示範如何做戰術，但考辛斯想必沒有認真在看，迅速將球砸向籃板。當然有球迷表示這種球需要一點技術成份，過去馬刺隊的吉諾比利(Manu Ginobili)也曾經用此戰術但沒有碰到籃框，不過有人回應兩者的意圖實在差太多了，考辛斯很明顯就是忘了規則。

這球不管在國外還是國內的論壇都引來廣大謾罵，在網路上就有網友紛紛留言說：「他已經展現三秒也能很有存在感了...」、「連罰球要碰框都不知道！」、「球商真的堪慮，今日最後時刻上去罰球根本搞笑。」、「從第一中鋒淪為搞笑小丑，連罰球打板都不會！」眾多留言都針對考辛斯無腦一球表示辛酸難過。