根據美國媒體報導，國王打算在今年賽季結束後將球隊主力希爾德與貝格利當作交易籌碼，來補強球隊戰力。

希爾德是當年國王將考辛斯交易出去時換來的好手，貝格利則是國王在2018年選秀會上以榜眼籤為選來的潛力球星。

希爾德和貝格利都曾被國王視為球隊未來組建的核心球員，但國王在確認將以福克斯、哈里生巴恩斯來打造整個團隊之後，希爾德、貝格利就成為了對外交易的籌碼了。