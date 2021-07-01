NBA》為了補強戰力 國王有意交易希爾德與貝格利 10:302021/07/01 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國王有意將希爾德(持球者)與貝格利當作交易籌碼來補強球隊戰力。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，國王打算在今年賽季結束後將球隊主力希爾德與貝格利當作交易籌碼，來補強球隊戰力。 希爾德是當年國王將考辛斯交易出去時換來的好手，貝格利則是國王在2018年選秀會上以榜眼籤為選來的潛力球星。 希爾德和貝格利都曾被國王視為球隊未來組建的核心球員，但國王在確認將以福克斯、哈里生巴恩斯來打造整個團隊之後，希爾德、貝格利就成為了對外交易的籌碼了。 東京奧運》美國夢幻隊成軍 杜蘭特利拉德掛帥 MLB》直追大谷翔平 國民重炮近10戰12轟寫120年來紀錄 #國王 #希爾德 #貝格利 #福克斯 #哈里生巴恩斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭條揭密》刺胳針：混打疫苗對抗變種病毒已不可避免 多國將跟進 03:012021/06/30 政治 歐國盃》瑞士寫83年驚奇 PK戰逆轉淘汰法國 09:292021/06/29 體育 奧運男籃資格賽》加拿大退希臘 威金斯 巴雷特合砍45分 16:482021/06/30 體育 NBA》勇士有意拿懷斯曼當交易籌碼 鎖定暴龍席亞卡 11:322021/06/29 體育 《時來運轉》主筆室－【歐國盃】英格蘭誓挫宿敵德國 瑞典勢量可勝烏克蘭 10:382021/06/29 體育 NBA》字母哥傷病報告出爐 無韌帶 骨折損傷歸期未定 09:072021/07/01 體育 NBA》字母哥傷退 老鷹狂贏公鹿22分逼平戰線 11:162021/06/30 體育 NBA》可愛去湖人？名嘴推測熱火可能性更高 23:112021/06/30 體育 《國際產業》谷歌英國新措施 打擊線上金融詐欺 12:342021/06/30 財經 保羅喬治41分 快艇絕處逢生 04:102021/06/30 運動天地 雲端基建市場 亞馬遜穩坐龍頭 04:102021/06/30 全球財經 體育熱門新聞 MLB》大谷遭洋基無情重擊 0.2局狂失7分黯然下場 - 體育 NBA》可愛去湖人？名嘴推測熱火可能性更高 - 體育 NBA》皮朋抱怨喬丹自私 去年紀錄片後沒再說過話 - 體育 MLB》大聯盟下雨新規定 今年不會沒收比賽 - 體育 奧運男籃資格賽》加拿大退希臘 威金斯 巴雷特合砍45分 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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