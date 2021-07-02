Thanks for the hospitality and love!! 🙏🏾✊🏾❤️👑 https://t.co/FGmw5AlHVs — LeBron James (@KingJames) July 1 2021

儘管拓荒者明星後衛利拉德跳槽湖人機率相當渺茫，但他似乎打算讓這種謠言繼續下去！利拉德1日被球迷拍到，他跟湖人「小皇帝」詹姆斯一起現身在WNBA洛杉磯火花與拉斯維加斯王牌比賽場邊，難免引發外界遐想是否這兩大球星打算聯手！

有趣的是，身為太陽後衛保羅的好友，詹姆斯並未前往史坦普中心觀看西區冠軍賽G6，而是選擇跟利拉德跑到位居史坦普中心隔壁的洛杉磯會展中心，一起觀看WNBA比賽，詹皇也到目前為止，遲遲沒在社群媒體祝賀自己好友闖進決賽。

儘管詹姆斯與利拉德同時現身場邊動作讓人懷疑，可是湖人想要招募利拉德，恐怕難度很大，除了利拉德始終放話自己願意待在拓荒者退休，他在下季薪水更達4375萬美元，湖人不太可能找出同時容納他跟詹皇、安東尼戴維斯的薪資空間。

只是詹姆斯很早就表達過欣賞利拉德的言論，他在2018年3月曾說過，假如利拉德願意在他身邊打球，他將幫助利拉德得到全聯盟真正的認可與肯定，不過詹皇也很清楚，湖人想要擁有這樣的「三巨頭」，實際成真的可能性幾乎接近不可能。