YELLING CONGRATS to my brother James “CHAMP” Jones on Executive of the Year!! 🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) June 20 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日搶先爆料，太陽總管詹姆斯瓊斯確定獲選本季年度最佳GM獎項，畢竟要不是他慧眼獨具，把保羅從雷霆交易到太陽，如今太陽也不可能闖進西區冠軍賽，身為他好友的「小皇帝」詹姆斯更在第一時間發推祝賀。

詹皇發推內容為，「瘋狂祝賀我的兄弟，詹姆斯『總冠軍』瓊斯獲選年度GM！」更附上5個火焰的表情符號，也難怪詹皇如此替他開心，畢竟瓊斯堪稱詹皇身邊最佳「護衛」，光是跟詹皇同隊打球，瓊斯就拿過2012、2013與2016年總冠軍。

詹姆斯瓊斯在2003年以第49順位被溜馬選上，隨後效力過溜馬、太陽、拓荒者、熱火、騎士等隊，除了拿過3次NBA總冠軍，更在2011年贏下三分球大賽冠軍，2017年宣布退役之後，隨即加盟太陽管理階層，成為太陽籃球事務副總裁。

到了2019年4月，太陽正式讓詹姆斯成為球隊總管，他一上任就做出重要決策，找來蒙提威廉斯取代前教頭科科史科夫位置，接著去年夏天更用烏布雷、盧比歐、傑洛米、萊克奎與2022年首輪籤，去跟雷霆換回保羅，也奠定太陽本季爆冷殺進西區冠軍賽基礎。