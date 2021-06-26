還記得快艇前鋒里歐納德當年待在馬刺，因為不滿馬刺醫療團隊刻意隱瞞傷情，鬧到里歐納德直接出走的往事嗎？如今看來這個戲碼將於快艇重演，因為面對里歐納德宣告繼續缺席27日西區冠軍賽G4，《ESPN》名嘴貝勒斯跳出來爆猛料了！

「一個相當值得信任的消息源告訴我，里歐納德現在跟快艇的頭號麻煩就是他對快艇醫療團隊很不滿意，因為他感覺自己遭到誤診，低估了他右膝傷勢嚴重程度，這代表當年馬刺問題又來了，」貝勒斯說，「畢竟他是一個非常有主見的人。」

貝勒斯強調，一旦里歐納德的意見跟醫療團隊不同，他會按照自己想法做事，不管球隊醫療團隊任何建議，這就是快艇為何到現在都無法確定他的傷勢原因，完全是因他跟快艇之間的溝通出現很大問題，造成快艇醫療團隊不知該怎麼處理。

里歐納德先前待在馬刺期間，為了自己傷勢嚴重程度，跟馬刺高層與醫療團隊徹底鬧翻，甚至連「恩師」馬刺總教練帕波維奇的話都聽不進去，最後他在2018年夏天宣布跳槽暴龍，且幫暴龍拿下2018-19年總冠軍後，隨即跳槽快艇另謀發展。