Really? I was asked what coaches I like of the names I “heard” and I named them. Sorry I wasn’t aware of their history I didn’t read the news when I was 7/8yrs old. I don’t support Those things … but if this the route y’all wana come at me… say less https://t.co/N1GPkX3Ohd — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 26 2021

隨著拓荒者確定找來快艇助教畢勒普斯擔任新總教練，他在1997年遭到強姦指控的黑歷史也被重新提起，引發不少反對讓他成為拓荒者新主帥聲浪，面對球迷質疑，拓荒者明星後衛利拉德親上火線澄清，「我當時還小，根本不知道這件事！」

因為眾所皆知的是，拓荒者選擇新主帥的前提條件，必須要得到利拉德點頭同意才行，事實上他也曾在公開場合說過，自己心目中欣賞的教練人選包含畢勒普斯與湖人助教奇德，結果奇德選擇去獨行俠當教頭，畢勒普斯加盟拓荒者也屬應該。

「你認真的嗎？當我被問到中意的教練人選，我就隨口說出幾個認識的教練名字，」利拉德發推回覆球迷質疑，「抱歉我不清楚那些人的過往歷史，畢竟當時我才7或8歲，我當然不會支持那種事，但假如這是你們黑我的方式，那就算了。」

沒想到那位球迷仍不放過利拉德，強調自己是利拉德的死忠球迷，但在拓荒者選擇新教頭之前，利拉德不可能不知道那些黑歷史，畢竟美媒也曾說過畢勒普斯的強姦案件將成負面因素，利拉德只好回答，「那就是我跟家人說的，相不相信由你！」