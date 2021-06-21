籃網輸掉東區準決賽第7戰之後，主將哈登(James Harden)坦承自己帶傷打球，而且是右大腿二級拉傷，「我只帶著一條腿上陣。」他第1戰只打了43秒就拉傷大腿而退場，休養到第5戰就回歸，該場他投10中1僅得5分（外線8投0中），卻打了將近46分鐘。隊友杜蘭特(Kevin Durant)稱讚哈登的奮戰「鼓舞了士氣」。

先前總教練納許(Steve Nash)對於哈登的傷勢三緘其口，球團公告只是「右大腿緊繃」，表示他們不會急著把哈登放回場上。不論這是出於總教練或是哈登自己的決定，籃網已經犯下了大錯，外界擔憂哈登的傷勢可能因為強行出賽而惡化。哈登第6戰攻下16分，關鍵第7戰他雖有22分但出手17次僅中5（外線12投2中），更誇張是他打滿53分鐘（含延長賽）。

哈登最早在2009-10球季就有過二級大腿拉傷，他左右腿都受過傷。比較輕微的一級拉傷至少要休養1周，哈登這次二級拉傷卻只休了10天。哈登表示：「感覺很糟。我過去那麼多年的季後賽都很堅韌，偏偏碰到這次的拉傷，令人非常沮喪。」他從2010年第一次打季後賽，今年是第一次因傷缺陣。

「籃網三巨頭」無法合體的情況在例行賽就預演過了，3人一起打過區區8場例行賽而已。先前杜蘭特與勇士隊「浪花兄弟」首季就聯手57場例行賽，更早之前的熱火「LCD」連線首季也合體打了44場。美媒統計籃網這種「虛有其名」的三巨頭是過去25年來首見。