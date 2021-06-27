美國決定在911事件20周年紀念日，將武裝部隊撤離阿富汗，台灣應如何理解這件事？

10年前賓拉登被擊斃，美國完成反恐戰術目標卻未離開，只因阿富汗是美國在中亞兵力動員的核心基地，是牽制中國西部的支點，是2013年後美國介入一帶一路的戰略棋子。

美國駐留阿富汗宣稱是為建立民主與公民社會，然而北方聯盟建立的民主政府，必須依賴美軍存續。2015年美軍決定將主力部隊撤離阿富汗，塔利班武裝行動隨之升高，如今已獲得50區的控制權，美國情報界預測，9月11日美國部隊完全撤離後，阿富汗政府半年後將崩潰。

美國撤離阿富汗，主要是中國崛起後，已成為美國地緣戰略最大考驗。美國為了能夠在西太平洋地區建立主導地位，啟動新一輪全球戰略調整，不惜放棄造成2300名美軍死亡、2萬傷兵、1兆美元消耗、6萬阿富汗安全部隊、12萬以上阿富汗平民死亡的戰略成果，也顧不上塔利班奪權的可能，放棄了阿富汗。

地緣政治以權力為基礎，美國將焦點轉向印太，也是美國為集中實力的調整。麥金德有一句名言，「有適當的技術和想像力，人類行為是可以在戰略上，以顯著的方式重塑地理。」美國正發揮想像力，極限優化台灣政策，這會不會是「重塑地理」支點方略呢？

代價如天高的阿富汗，為了戰略轉移，說丟也就丟了，台灣在美國手中分量又有多重呢？面對情勢變化，台灣當然也要發揮自己的想像力才行。

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