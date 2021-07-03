【愛傳媒程富陽專欄】台灣疫情，自今年5月中旬因華航3+11（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）的決策失誤，而造成「新冠狀病毒」的破口後，台灣疫情瞬間急轉直下，全台2千3百萬人方如大夢初醒，原來台灣的防疫措施與能力，並不像整整一年來政府所自吹自擂的「大內宣」情節一般，是可以提供世界疫情的幫助者，而恰恰只是因民眾的自覺，前線醫護人員的戮力以赴，才剛好把台灣的防疫體系照得如一幅外表光鮮亮麗的景象罷了。

但殊不知，台灣在疫情防疫關鍵的採購疫苗問題上，每天卻正被咱們的疫情指揮者排列坐於臀下，不見天日，可說是既闇且臭，如風道四塞，倉腐寄頓；而民眾猶如囚北庭，當之者卻鮮不爲厲，毫無自知之明，說服之道，應對之策，算得上是台灣整體疫情防疫的「燈下黑」了。

這一個多月以來，台灣三級防疫的一延再延，讓整個社會陷入有錢難賺，有門難出，有腳難行，有口難言的地步；而人民兩眼所視，只是民眾戰戰兢兢的不安；兩耳所聞，盡是死亡數迭昇的驚恐。

其實，如果大家不健忘的話，台灣2009年因莫拉克風災肇生了「小林村事件」，村落瞬間遭土石流淹沒，道路難行，災民難救，村民681人死亡、18人失蹤，一夕之間，馬英九總統名調成斷崖式的下跌，行政院長劉兆玄上台478天，毅然辭職以示負責，連我們國防安全策略都為之震動，速把原先配合美國的「反恐制變」，改為以防災救災為先的「應變制變」。

但2021年面對「世紀新冠狀病毒」的台灣，因防疫疫苗採購失策，造成死亡人數已逾當年的莫拉克風災之難；但我們的總統，猶一副「於我何有哉式」的姿態，只選在國產疫苗股票驟跌之際，出來呼籲全民要與她並肩抗疫；我們的抗疫指揮官陳時中仍是行禮如儀的每日一報，既防止不了疫情的擴散，也減輕不了人民苦無疫苗可打的恐懼；至於我們聰明的蘇大行政院長，更選在此刻另闢蹊徑，用群聚視導國道，以展示他另一套「疫外作戰」的能力，好刷他的存在感與政績展示，好像這場抗疫戰役「干卿底事？」，更遑論他在腦海裏會有一絲辭職以示負責的念頭了。

大家都在猜不透，當國內新冠狀病毒，由英國變種病毒，到如今傳染力十足的印度變種病毒Delta已相繼入侵台灣，而因疫情死亡人數亦高於世界平均值2倍的情況下，為何我們的整個執政團隊仍無視各界民意強烈表達，立即開放民間採購世界衛生組織通過緊急施用的合格疫苗，卻還在堅持疫苗採購宜由政府統一實施的決策；當世界媒體都在質問，為何台灣政府會輕易為國內一家已上市的疫苗生技公司背書，而無視他的醫療安全問題時，我們看到的，竟是執政團隊毫無忌諱的持續為他排憂解難。

當國內各界菁英指證歷歷，為何台灣放任監督這家已上市疫苗生技公司的股東，竟包藏著與國際惡名昭彰的前黑水公司負責人互相掛鉤？我們看到的竟是抗疫指揮中心的不予置評；當我們都在詢問為何全球聞名的彭博社報導全球抗疫排名，台灣由原先的第5名掉到後段班的44名時，我們的決策者仍是一副老神在在，無關痛養的模樣？

而這些疑問與答案，在6月29日一場由總統府臨時召開，且由蔡總統親自緊急向全民宣告的自播內容，似乎解碼了所有上述問題的猜測與不解。

原來，由蔡總統親自上陣昭告全民的，不是宣布疫苗採購的開放進度，不是說明所扶持生技公司研發疫苗的現況，當然也不是澄清國內疫苗研發與美國前黑水公司的各種牽扯；而是由蔡總統親自宣佈6月30日，會與美國代表商議已停止5年之久的「台美TIFA」（台美貿易暨投資架構協定）。

原來，政府在疫情中所展示一切缺乏醫療的專業考量，在疫苗採購政策的荒腔走板，在科學決策能力的瞻前顧後，甚至對國民生命的無情捨棄，都是在等待這齣由美國導演的「台美TIFA」上場，並奢望由此昇階成為美國安全戰略的夥伴，進而為「台灣獨立」尋求一個安全無慮的港灣。 但民進黨顯然對這位台灣疫情決策的「影武者」，有著過多的期盼；他何不對近期的國際局勢稍作環顧？

美國選在這個時刻跟台灣洽談「台美TIFA」，不正是他極力鼓吹的「印太戰略」，正受到印度疫情而生變；他積極重返「美伊核武協議」，卻受到伊朗大選結局而受挫；他全力推動G7聯合歐盟圍堵中國，卻面臨德法義的杯葛而分歧；他低聲下氣尋求與昨日口中騙子的俄羅斯再度握手言歡時，卻被老謀深算的普丁所識破；他想重新拉回美中經貿談判，卻因暗藏禍心而被中共所拒後，所必然走的最後一條路嗎？

當美國這位台灣現階段疫苗政策的「影武者」，以洽談「台美TIFA」協商為耳目，向台灣執政的民進黨招手，來作為美國一連串外交受挫的自我撫傷及下臺階時，台灣執政者顯然並不自覺這「嗟來之食」其背後所隱藏的危機，還在興奮高唱一首「當我們同在一起」以自嗨；只能說，民進黨人對大陸太冷漠了，對台灣同胞太無情了，對國際情勢太樂觀了，而對美國這位「影武者」則太高估了！

作者為退役上校

照片來源：疾管署截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。