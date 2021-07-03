先有綠營大哥大、大姊大針鋒相對，打得不亦樂乎，接著綠委跑去市場蹭熱反被選民修理，綠營最近屋漏偏遇連夜雨，有一就有二、有二就有三，下一個未爆彈又在哪裡？

許是三級警戒把人都逼瘋了，店門沒法開、生意沒法做、全家生計沒有著落…，如果是疫情的錯，大家沒話講，但眼看國外有的疫情減緩、有的開始解封，明明疫苗可以解決的事，政府卻一再貽誤戎機，如今搞到這種地步，誰不生氣？因此有了一個小破口就像火山爆發開來。

政府花大錢收買名嘴、收買1450，卻也做大了山頭勢力，久了，終有分贓不均的情事發生，一旦自己的利益被別人分享，當然就窩裡反了。蔻蔻姊和肌肉男的這場嘴砲打得著實壯烈。

再者，民進黨是靠在地力量起家，然則得到天下就忘了初衷，不要以為民眾都是傻子，大家看在眼裡，誰是誰非、誰有做事誰沒做事一目了然。就拿這次環南市場事件來說，萬華地區不是綠營的鐵盤嗎？如今樁腳都看不慣揭竿而起，足證這些養尊處優的民代已失去民心，於是狼煙四起，驕兵悍將、地方勢力伺機而動。陳勝、吳廣在哪，大家不妨拭目以待。

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