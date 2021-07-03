克里夫蘭印地安人在美國時間周五決定將張育成下放3A，他是本季大聯盟最後一位台灣球員，留下打擊率0.176、上壘率0.211、長打率0.287的打擊三圍，不得不說這是一個令人失望的結果。另一個原因是重砲外野手瑞耶斯(Franmil Reyes)從傷兵名單歸來，並且要立即排入打線，印隊移出張育成，讓瑞耶斯進入26人名單。

張育成連續兩年都被放入開季名單，今年還成為開幕戰先發，是台灣野手第一人，但他沒能延續春訓的好表現。整個4月結束時，張育成僅有6支安打，打擊率0.150。等到5月打完，他單月也是6安，打擊率0.160，但有將近連續20天無安打的最長乾旱期。最後6月結算，他5支安打，打擊率0.162。

7月第一次上陣，張育成3打數2安打，似乎有好轉跡象，但教練給他的機會也用完了，累積49場出賽、114打席都是生涯最多。儘管他可以守備多個位置，又可以對付左投手，可惜打擊火力太弱，WAR（勝利貢獻值）為-0.7。印地安人團隊打擊率0.228亦是聯盟後段班，近期他們與美中龍頭白襪有5場勝差。

張育成將返回3A哥倫布市快艇隊，他在這裡打過兩季195場表現不錯，打擊率0.255、長打率0.417。本季上過大聯盟的台將還有林子偉，他去年12月以小聯盟合約加盟雙城，今年4月底在大聯盟上場，成為雙城隊史首位台將。可惜林只待了7天就被下放到3A聖保羅聖徒隊。