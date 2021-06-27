這下子湖人後衛波普的心情勢必更糟糕了！才在季後賽首輪面對遭到太陽淘汰出局的波普，根據美國八卦媒體《TMZ》在27日爆料，竟然在洛杉磯街頭被3名歹徒持槍搶劫，也讓他跟友人損失大約15萬美元(折合台幣418萬)的身上財物。

根據洛杉磯警方透露，這件搶劫案件發生在美國時間17日凌晨4點，當時波普跟朋友在私人車道聊天，突然身邊有輛車停下，3名歹徒衝出來要求他們交出身上財物，包含勞力士手錶、珠寶與手機，幸好在這次搶劫事件當中波普並未受傷。

儘管《TMZ》第一時間打電話給波普的經紀團隊，期望他們做出評論，卻沒得到任何回應，只能把整個案件交給洛杉磯警方繼續調查，希望能夠趕緊抓住歹徒且找回財物，要怪就只能怪波普為什麼要在凌晨4點站在街頭跟朋友聊天了。

雖然損失15萬美元財物，對於去年才跟湖人完成3年3900萬美元續約的波普來說，根本不算什麼，不過他在今年季後賽首輪表現低迷，不僅場均只拿6.2分，投籃命中率更僅3成79，三分命中率2成11，也算湖人意外提前出局的罪人之一。