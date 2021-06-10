該來的這天還是來了！根據《SI》記者艾斯納沙利10日爆料，肯巴沃克今年夏天將跟「綠衫軍」塞爾提克提前分道揚鑣，主因出在去年綠軍考慮拋售沃克造成雙方隔閡，加上綠軍最近高層變動，前總裁安吉下台，改由總教練史蒂文斯接任總裁。

回顧2019年夏天，塞爾提克跟黃蜂完成先簽後換交易，肯巴沃克以4年1.41億美元合約加盟塞爾提克，也被當作接任當時跳槽籃網的厄文位置，可惜厄文並未幫助綠軍真正有所突破，更經常因傷所苦，今年季後賽首輪也缺席G4與G5。

在目前綠衫軍考量中，將以「雙探花」塔圖、傑倫布朗當作重建基礎，肯巴沃克並未放在綠軍長期計畫之內，他也希望可以另尋新東家開啟生涯另一春，問題是他當前的球員價值很低，綠軍恐怕必須賠上選秀權和新秀，才可能把他交易出去。

攤開肯巴沃克本季數據，他在例行賽場均19.3分、4.9助攻與4.0籃板，卻僅打了43場，來到今年季後賽首輪，出戰3場平均只有12.7分、4.0助攻與4.0籃板，整體狀態確實越來越差，接下來就看是否還有球隊相信他仍有機會東山再起了！

(中時 )