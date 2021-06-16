太陽隊可能有大麻煩了，他們剛剛4連勝橫掃金塊，殺進西區決賽，當家主控保羅(Chris Paul)卻遭到聯盟的（健康與安全協議）防疫政策隔離！美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，保羅目前是「無限期隔離」，不清楚何時能回歸。由於下一輪對手還未出爐，賽程未定，保羅是否會因此缺陣也都是未知。

快艇與爵士戰成2勝2負，最快還要兩場才能分出高下，打到第7場的話就要拖到下周一才打完。太陽希望他們兩隊打愈久愈好，為保羅爭取更多時間。太陽隊在例行賽並未爆發重大疫情，保羅的情況不明，可能是他接觸過患者、或是他自己染病，或是他可能打過疫苗，這些都會影響他被隔離的長度。

保羅有沒有打疫苗呢？沒人知道，因為他不肯說，他和好友詹姆斯(LeBron James)的態度一樣，只強調接種疫苗是個人選擇，不公開施打也不鼓勵大家施打。「我認為這種事完全在於個人的決定。」

36歲的保羅仍是太陽的主力控衛，季後賽10戰場均15.7分、8.7助攻、4.1籃板，他與戴文布克(Devin Booker)聯手打敗湖人與金塊。太陽自從1993年由聯盟MVP「惡漢」巴克利(Charles Barkley)領軍以來，一直沒能打進總冠軍賽，距今已28年。今年是非常接近的一次，美媒估計保羅大概會因此損失幾場比賽，端看他要多久才能從這次的防疫政策脫身了。