因應疫情，暑期輔導及夏令營隊活動全數停辦，台東縣政府教育處將規畫線上課程，提供資源讓孩子不停學，日前卻有網友在PTT指出，教育處提出草案「要求」學校老師在暑期要上8周的視訊課程，以避免學生出門群聚，不少網友留言「饒了老師和學生吧」；教育處回應，僅徵詢意見，並未形成正式政策。

全國三級警戒各級學校停止到校上課，教育處提出防疫不中斷、照顧不打烊、停課不停學3大原則。1名網友在PTT發文指出，學校會議提及教育處考量學生暑假出門恐造成群聚，提出草案要求學校上8周的視訊課程，規畫國小分上午、下午各2節課，他質疑暑期這樣做，真的能讓學生不出門嗎？並徵詢其他縣市教師意見。

網友紛紛留言「誇張，這有支付鐘點費嗎」、「怕學生出門應該是靠家長吧」，隨後版主更新貼文指出，草案目前在討論階段，大家都在等公文再做後續打算，「聽說有鐘點費，但就等於暑假仍要去上班」，因版主認為草案不合理於是上網貼文，上述說法是為了孩子好，所以老師要多奉獻，猶如情緒勒索。

對此，教育處長林政宏回應，日前召開視訊會議討論暑期規畫，會議討論事項多屬徵詢意見性質，還尚未形成正式的政策；他強調「草案沒有強迫執行」，並已在國中小群組告知，如有正式政策會另行公布。

林政宏表示，暑期輔導及夏令營隊等活動全部停辦，另，兒童課照中心及補習班停止前往，校園仍不對外開放，為鼓勵孩子不停學，將尋找公私機構合作規畫，提供同步及非同步的混成線上學習課程及提供相關學習資源的連結，如有老師有意願提供預錄影片或及時互動教學，亦樂觀其成。