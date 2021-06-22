太陽隊主控「CP3」保羅(Chris Paul)仍在防疫隔離中，球團已經確定他西區決賽第2戰也回不來了。第2戰將於23日上午9時開打。根據ESPN記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)預測，保羅應該可以在第3戰復出，「他們對保羅的狀況保持樂觀。」由於快艇主將「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)也受傷，太陽首戰得以擊敗快艇。里歐納德因為膝傷，第2戰也將繼續缺陣！

快艇前一輪在2勝2負時失去里歐納德，最終以4勝2負打敗爵士，里歐納德最後上場時攻下31分、7籃板。里歐納德缺陣時並不是毫無貢獻，根據總教練泰隆盧(Tyronn Lue)所言，里歐納德在對爵士第6戰的中場時間提出戰術建議，而且是直接走進教練辦公室談話，幫助快艇勝出。

泰隆盧期盼里歐納德能在西區決賽的某一場回歸，但受傷可能比生病還麻煩，保羅是無症狀的新冠肺炎患者，而且他是打過疫苗的，總教練威廉斯(Monty Williams)表示保羅是處於逐日觀察的情況，看好他隨時可能回歸。里歐納德的膝傷則很難說。另一個壞消息是快艇大前鋒莫里斯(Marcus Morris)在首戰受了膝傷，第2戰的狀況未明。

快艇是保羅的老東家，今年西決對他意義重大，戴文布克(Devin Booker)等隊友仍透過視訊在球場與保羅談話，「我們明白他對於無法參加G1有多麼失望，但我們會讓他看到休息室的一切，他以為我們為榮，他迫不及待要回歸了。」