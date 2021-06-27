今天在NBA西區冠軍賽中太陽以84：80險勝快艇，將系列賽拉到3：1聽牌，再拿一場勝利就能闖進總冠軍賽，而此戰兩隊上演防守焦土大戰，到最後一刻竟然是用罰球來決勝負，讓球迷心臟都快跳出來，最後太陽靠保羅(Chris Paul)臨危不亂的罰球拿下最終勝利。

說到最後的罰球，太陽有致勝功臣，但快艇主將保羅喬治(Paul George)得扛下失敗戰犯的名號，因為他在最後7秒球隊還落後1分時錯失關鍵罰球，他第一罰就沒進，讓快艇老闆在場邊掩面長嘆，第二罰他突然用故意罰不進的戰術想快速搶分，太陽則繼續犯規讓接下來球權回到自己手上。

保羅喬治在系列賽第二戰也在關鍵罰球時失誤，最後導致球隊輸球，今天他再次暴露心臟不夠大顆的毛病，假設能多罰進1分，就有可能將系列賽戰局反轉過來，今天他全場命中率也不佳，上場41分鐘得到23分16籃板6助攻1抄截，投籃命中率僅25.0%、外線11.1%、罰球只有66.7%(18中12)。

少了里歐納德(Kawhi Leonard)保羅喬治扛下得分重任，不過在對太陽的四場比賽中命中率都不太及格，即使連續得分屢屢突破20分，說到最要命的罰球部份，從第一戰到第四戰命中率依序是87.5%、50.0%、85.7%、66.7%，嚴格來說只有兩場及格，命中率低落的兩戰也都吞下敗仗。

而外線命中率更是慘不忍睹，從首戰到第四場命中率依序是46.7%、12.5%、27.3%和11.1%，只有首戰及格，還好身邊還有祖巴茲(Ivica Zubac)和雷吉傑克生(Reggie Jackson)跳出得分，不然保羅喬治這點確實發揮不理想，無法補上里歐納德缺賽的漏洞，接下來若想逆轉太陽，保羅喬治得提高命中率和心理素質才行。