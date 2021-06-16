市場屏息以待這兩天召開的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議將釋出何種訊息，並將牽動股市走勢，分析師表示，這次會議可能不會出現縮表議題，但會先打預防針，讓市場反應逐漸淡化，即使未來進入縮表、升息階段，由於市場資金暢旺，股市也不會有很大的拉回。

美國最新公布的5月生產者物價終端需求指數較去年同期大幅上揚6.6%，創2010年11月有紀錄以來的最大增幅，上周公布的消費者物價指數也創下近13年來最大漲幅，在在顯示通膨有加溫現象，儘管聯準會(Fed)主席鮑爾與官員一再強調通膨僅為暫時的，但近期已有多位FOMC理事在演說時提及該不該減少購債話題。

Fed去年祭出無限量化寬鬆(QE)、購債等措施來因應新冠肺炎疫情，已使市場信心快速提振，不僅美股指數回升，也帶動全球股市走高，當Fed任務結束後，將會陸續把過剩的資金收回，即縮減資產負債表，先縮表，下一步才會考慮升息。

不過，由於2013年Fed主席柏南克在國會聽證會上提到，如果美國經濟與就業市場持續回升，Fed將考慮退出QE之後，引發全球金融市場大震盪，股市下跌，發生所謂的「縮表恐慌」，雖然現在已不太可能重演縮表恐慌，但對於資金流向仍為市場高度矚目，且一般認為，Fed縮表及升息仍會使股市進行修正。

倫元投顧分析師錢冠州指出，通膨是市場近期最關注的議題，由於已有縮減QE的聲浪，近期共有3次相關會議可能會觸及縮表等議題，最近的是這兩天進行中的FOMC利率決策會議，7月底還有一場FOMC會議，再來是8月底的全球央行會議，不過，他認為這次的會議可能不會觸及縮表議題，但有可能會釋出相關訊息，也就是先打預防針，讓市場習慣縮表與升息議題，未來市場的反應也會逐漸淡化。

錢冠州表示，從過去的經驗來看，以2016年為例，因為經濟回升，物價上漲，因此透過升息的手段來壓抑通膨，而股市並不會因為一次或兩次的升息而全面下跌，反而是升息到末端，甚至是準備降息時，股市才會有大波段的拉回，目前就是一直灌輸可能要收資金的觀念，等到下次真的要縮表的時候，股市也不會有很大的拉回，特別是現在市場上資金仍非常多的情況。