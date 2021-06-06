眼見「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，爆冷在季後賽首輪遭到太陽4比2淘汰出局，身為詹皇前騎士隊友的佛萊，6日不禁公開批評詹皇在季後賽首輪表現欠佳，「如果詹姆斯場均拿不到25分，這是他以往可以做到的事情，我認為他應該就此宣告退休！」

「我說詹姆斯拿不到場均25分就該退休，聽起來有點瘋狂，但我真的是這樣想，」佛萊表示，「我還有另外一個角度可說，那就是接下來湖人可以引進或交易換來怎樣的球員，來幫助他重返巔峰嗎？你看到這樣的自由球員嗎？根本沒有。」

儘管詹姆斯本季例行賽場均25.0分、7.8助攻與7.7籃板，算是剛好達到佛萊的場均25分標準，但在今年季後賽首輪6場比賽，詹皇場均變成23.3分、8.0助攻與7.2籃板，確實沒了以往他在季後賽的強勢表現，令人不禁懷疑他是否老了。

佛萊曾跟詹姆斯一起在騎士打了兩個球季，更一同拿下2016年總冠軍，兩人交情還算不錯，所以佛萊這番言論絕對不是在「黑」詹皇，而是語重心長規勸自己老隊友應該考慮急流勇退了，接下來就看詹皇在下季做出怎樣回應，好讓佛萊徹底被打臉。

(中時 )