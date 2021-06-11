昨天在NBA季後賽場上太陽以123：98再次砸碎金塊，他們系列賽暫時以2：0領先，首戰也以大比分獲勝的他們士氣如虹，再加上對方可是有本季年度最有價值球員約基奇(Nikola Jokic)坐鎮，可說是重挫對手士氣，許多球評和球迷都直呼太陽隊的保羅(Chris Paul)這兩場比賽表現才真的是MVP等級。

Chris Paul tonight:



17 PTS

15 AST

0 TOV



It’s his 3rd career playoff game with 15+ assists and 0 turnovers — breaking a tie with Magic Johnson for the most since the three-point era (1980). pic.twitter.com/pQRpy9VY7f — StatMuse (@statmuse) June 10, 2021

太陽本季在例行賽就表現突飛猛進，他們拿下僅次於爵士的西區第二，並在首輪狠狠修理了上屆總冠軍湖人，本輪系列賽還連贏兩場，對手正是西區第三的金塊，其中改變太陽最大的人物莫過於老將保羅，外界稱他為「自帶體系」的球員，過去在黃蜂、快艇、雷霆到如今的太陽都能讓球隊得到新生。

而在這兩場比賽裡保羅仍舊扮演著非常重要的角色，首戰他上場36分鐘砍下21分6籃板11助攻成績，投籃命中率57.1%、外線66.7%、罰球100%，第二戰上場31分鐘17分5籃板15助攻，投籃命中率60.0%、外線3投全進、罰球也3球全進，表現近乎完美，更可怕的是他都沒有發生任何失誤。

算上昨天的比賽，保羅整個季後賽生涯打出5次超過10助攻且沒有任何失誤表現，自聯盟從1977到78賽季開始統計失誤以來，保羅超過10次助攻0失誤的次數超越魔術強森(Magic Johnson)，排名NBA歷史第一，這無疑是頂級控球後衛一大創舉，也難怪保羅每次傳球都能正中紅心，精準送給隊友出手得分。

更可怕的是首輪面對湖人時他還沒發威，目前季後賽8場下來他平均11.6分4籃板9助攻，基本上都還是擔任控場及傳球角色，不過此輪系列賽他用超高命中率參與到進攻，甚至讓全隊得分點都平均分散，第二戰戴文布克(Devin Booker)得了18分、布里吉斯(Mikal Bridges)16分、艾頓(Deandre Ayton)15分。

首戰保羅自己轟下21分，戴文布克21分、布里吉斯23分、艾頓20分、克勞德(Jae Crowder)則拿下14分，能讓先發多點開花是他的拿手好戲，這麼平均的表現讓太陽不贏都難，反倒金塊少了大將賈瑪莫瑞(Jamal Murray)損失慘重，目前只能靠MVP約基奇獨挑大樑，要是下一場保羅還能成功串連球隊，金塊可能要提早放暑假了。