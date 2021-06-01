集結地方善心人士泡麵、白米、罐頭及消毒酒精等，分送給鄉內的獨居老人。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

許文萍說，菜市場人來人往，市場攤販也需要被保護，因此特別購買護目鏡送給市場攤商，希望能給他們多一道防護，保護自己。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

許文萍也說，目前得知可以解決疫情的方法無非就是疫苗，地方聲音四起中央彷彿聽不見一樣，希望政府可以盡快開放疫苗到台灣，不要再讓百姓活在恐懼當中。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣疫情嚴峻確診人數突破150人，全縣防疫總動員，而埔鹽鄉長許文萍也自掏腰包，購買200護目鏡親送到鄉內各個小型市集與菜市場，集結地方善心人士泡麵、白米、罐頭及消毒酒精等，分送給鄉內的獨居老人，許文萍說，防疫要上下一心全民努力，希望疫情早日平緩，讓民眾恢復正常生活。

早在疫情爆發後，埔鹽鄉率先要求鄉內各社區發展協會一律停止接待外縣市參訪，更不能到外縣市觀摩，禁止團進團出埔鹽，及早阻絕大量鄉民接觸的機會，為了安全起見也停止在社區供餐，至今埔鹽仍維持0確診。

許文萍表示，彰化疫情嚴峻，光靠政府的防疫作為是遠遠不夠的，需要地方自行努力，除了疫苗之外，可以防堵疫情的就是口罩、護目鏡、個人清潔衛生等等，

許文萍說，在疫情解封前，禁止團進團出進到埔鹽，遊覽車等都會被勸離，目前得知可以解決疫情的方法無非就是疫苗，地方聲音四起中央彷彿聽不見一樣，希望政府可以盡快開放疫苗到台灣，不要再讓百姓活在恐懼當中，並優先讓守護在第一線的警、醫護人員施打，讓人民早日恢復正常生活。

(中時 )