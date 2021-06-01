台中市大里區立仁里長鄭伯其在其臉書發文，發動認同者打電話給自己區的立委，請他們公開要求行政院承諾立即放寬並協助各界取得疫苗。（翻攝自鄭伯其臉書／黃國峰台中傳真）

2019年起全球新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，現先進國家已廣泛接種新冠疫苗，台灣上一年相安無事，不料近月台灣疫情開始延燒，對此台中市大里區立仁里長鄭伯其1日在臉書發文呼籲：不怕政府查水表的來發動，請認同的朋友、網友大家一起來，一人一通電話打給你選區的立法委員，要求他公開在臉書或媒體或於立法院臨時會，公開要求行政院承諾立即放寬並協助各界取得疫苗。

鄭伯其在臉書寫道，「當全國人民為了疫情蔓延惶恐不安之時，染病等不到病床的之時，更當人民急切需要疫苗的時候，我們的總統重視的是竟然是國家需要發展疫苗生技產業所以請民眾再等待要支持？」要求蔡英文總統，咱們要的是病床要的是疫苗，請妳正視人民的懇求別再用行政石頭卡各縣市或企業界、宗教團體的疫苗採購及贊助活動了可以嗎？

鄭伯其指出，他自己是上有年邁的母親，下有3個國中小學孩子的父親，心中惶恐、壓力很大，每每看到報導那些染疫個案，不管是確診死亡或重症找不到醫院、找不到病床的個案時，實在不敢相信，這真的是台灣嗎？往日那種安居樂業的台灣到哪裡去了？質疑那麼多的防疫預算，到底超前部署去哪了？而那些民選出來、領很多年薪的立法委員你們到底再幫我們監督個什麼東西啊？

鄭伯其在臉書呼籲：為了我們的家人、親人、朋友的生命安全，要勇敢的、不怕政府查水表的來發動，「請認同的朋友網友大家一起來，一人一通電話打給你選區的立法委員，要求他公開在臉書或媒體或於立法院臨時會，公開要求行政院承諾立即放寬並協助各界取得疫苗」，而我自己將打電話要求我的選區，全國第一高票當選立法委員的何欣純立委，請大家跟我一起這樣作，就不相信喚不回公理與正義。

(中時 )