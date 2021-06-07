前綠委沈富雄。（本報系資料照片）

國內疫情嚴峻，多數人卻苦無救命的疫苗可打，前民進黨立委沈富雄今天以同屬小國的以色列為例，去年底到今年一月疫情達顛峰，他們的總理連夜打30通電話以高價買下超量的BNT疫苗，兩個月內打完70％的人民，四個月解封。他大酸蔡政府「乾脆把這個國家外包給以色列吧！」

沈富雄今（7日）在臉書發文表示，以色列這個國家很小，人口約865萬，是台灣的1／3，土地2萬2145平方公里，是我們的2／3。以色列這個國家，「我不喜歡，它太霸道、太盛氣凌人，自以為是上帝的選民，殺人卻不貶眼。」

但他說，這個國家可以不喜歡，但很厲害，讓人不得不佩服，首先是，以色列被阿拉伯人包圍，相互為敵，卻從來沒有被打敗過，它全國皆兵，女人也不例外，不像台灣誓言要打到最後，拿掃把進行市街戰，卻沒有一個黨敢把募兵制修回徵兵制。烈日當頭，怕大頭兵中暑，還容許他們大樹下乘涼。

其次，沈富雄指出，以色列地處沙漠帶，要淡化海水，要精緻灌溉，惜水如血，種瓜植果，一樣不缺。反觀我們年雨量超過3000公釐，梅雨一遲到，水庫見底，颱風一掃，卻又一澇成災。

最後，沈富雄稱，去年底到今年1月，以色列的疫情達顛峰，每日確診數超過8000，以人口數修正，等於是台灣每天確診25,000人，他們的總理連夜打30通電話以高價買下超量的BNT疫苗，兩個月內打完70％的人民，四個月解封。

沈富雄認為，以色列的政局沒有比台灣穩定，在野正在籌組極右新政府，這個很會買疫苗的納坦雅胡總理正面臨下台的危機。「不過，猶太人會吵也會做事，當年貝金總理還和埃及沙達特總理一起拿和平獎呢！」

他嘲諷，「我們乾脆每四年選一次偶像總統，其他國家大事，從反中抗共到農田水利通通外包給以色列。我們台灣人就集中精神幹一些我們喜歡而且擅長的，譬如：珍珠奶茶、卡拉OＫ、揀屍、祈雨、1450，還有晶圓代工」。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「非常同意外包給以色列」、「今天大佬很風趣」、「這個主意好，反正藍綠都沒有在治國，還不如外包」、「光是男女都服兵役，覺青就受不了啦」。

(中時 )