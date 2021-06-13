生產嬌生疫苗的巴爾的摩工廠被指產線有汙染問題，必須銷毀6,000萬劑嬌生疫苗，不過美國FDA仍放行另外1,000萬劑疫苗。

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）傳出6,000萬劑新冠疫苗因為汙染問題，被美國食品暨藥物管理局（FDA）要求銷毀，不過FDA也放行另外1,000萬劑疫苗，並且核准這批疫苗於美國境內使用或出口海外，美國總統拜登先前才承諾將捐贈全球疫苗，也讓人關注這批疫苗會不會進入台灣。

美聯社報導，美國FDA 11日宣布，由Emergent BioSolutions製藥公司於巴爾的摩Bayview工廠製造的數批嬌生新冠疫苗不適合使用、必須銷毀，《紐約時報》（New York Times）引述消息人士透露，這批被禁用的嬌生疫苗多達6,000萬劑，因為可能的汙染問題而被要求銷毀。

不過FDA也指出，放行另外2批同樣由巴爾的摩工廠製造的嬌生疫苗，這1,000萬劑疫苗能夠在美國境內施打，或是出口海外。

FDA表示，嬌生如果要出口疫苗，必須允許FDA和其他國家的監管機構分享這批疫苗的保密生產資訊，FDA的聲明也暗示，這批疫苗並未符合FDA的製造品質標準。FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）在聲明中表示：「Emergent BioSolutions製藥公司在採取校正措施準備重啟生產作業時，審查仍在進行。」

目前Emergent BioSolutions的巴爾的摩工廠仍被要求停工。

事實上，今年3月底，這間巴爾地摩疫苗代工廠就傳出品管出包，員工不慎將AZ疫苗與嬌生疫苗的原物料混合，一共毀了約1,500萬劑嬌生疫苗生產，當時嬌生強調，疫苗是在生產過程中就發現問題，並未加工成成品、流入市面。消息人士向美聯社透露，此次被銷毀的6,000萬劑疫苗大約就是在那時生產的。

美國總統拜登先前宣布將捐贈全球8,000萬劑莫德納、輝瑞/BNT及嬌生疫苗，後續又加碼捐贈5億劑BNT疫苗，目前已經證實將捐給台灣75萬劑疫苗，雖然美方尚未透露廠牌，不過此次事件也讓人關注這批嬌生疫苗會否進入台灣。

目前美國境內已經開放民眾施打的嬌生疫苗是由荷蘭製造，FDA放行的1,000萬劑疫苗，是Emergent BioSolutions巴爾的摩工廠首批獲得批准使用的嬌生疫苗。