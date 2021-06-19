美國參議員譚美一行人日前訪台宣布要捐贈的75萬劑疫苗，據傳明天清晨抵達台灣。駐日大使謝長廷今天在臉書引述報導並表示，「真是令人安心的消息。」

謝長廷說，美國曾說要送台灣75萬劑疫苗，日媒曾報導日本要送越南200萬劑疫苗，前陣子都有人懷疑是不是會跳票呢？今天報導說美國的75萬劑疫苗明天就會抵達？真是令人安心的消息。

謝長廷指出，美、日公開講定的承諾，涉及國際信用，跳票則信用掃地，所以有公開承諾的疫苗只會多送，不會不送。不過承諾是政府，但生產靠工廠，目前世界都缺現貨。

謝長廷表示，以日本為例，本來只有埼玉的第一三共藥廠在生產AZ（原液加工分裝），5月下旬到6月初製造的124萬劑，依古屋議員於專訪說明，全都提供給台灣，6月2日到15日生產的100萬劑則於6月16日給了越南。越南對日本在戰略安全或經濟上（農工勞動力的主要來源）都很重要，但日本仍然無法一次足額提供。現在起要擴大為三間藥廠分別坐落（埼玉、神奈川、熊本）製造，7月的量就數倍增加，越南追加部分會補足。美國公開承諾，捐贈COVAX計畫的額度，也都會一一兌現。

謝長廷說，COVAX計劃要依整體疫情、經濟能力，疫苗取得狀況等評估，理論上台灣也分得到，但是中國在COVAX系統有影響力，為擔心節外生枝，拖延時間，在日本我們都是爭取直接提供。六月份台灣模式順利成功，可能變成其他國家轉移疫苗的較佳選擇。