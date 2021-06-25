前副總統呂秀蓮昨天宣布國際組織願協助台灣洽購疫苗，但此國際組織背景被若干媒體質疑；呂秀蓮辦公室今發聲明指不實報導；聲明強調，國際性組織以世界各國為關照對象，如與中國大陸有交往，並不奇怪。但本案是要協助台灣洽購嬌生或輝瑞兩家美國疫苗，與陸方毫無關係。

聲明指出，這兩個國際組織創辦人，生前均位居美國國會要津，且深愛台灣，共同草擬推動「台灣關係法」，凡有識之士，皆應知之。

聲明強調，兩位深愛台灣之美國國會議員皆已作古，但其後繼者本於創辦人之遺愛以及與呂前副總統的特殊關係，願意協助台灣早日脫離疫情，國人應予珍惜，並作努力。

聲明指出，二個國際組織直接去函蔡英文總統，言明如有意願，請政府直接去函連絡，意在建立政府關係，呂前副總統並無意介入。

聲明表示，疫情洶湧，人命關天，請少數別有居心者勿再濫引不實之網路消息，酸言酸語，貽誤良機。天佑台灣！

呂秀蓮昨天表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」聯名致函蔡英文總統，願意協助台灣洽購3000-5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗、原廠包裝、交貨迅速。

呂秀蓮說，「世界和平獎評審委員會」創辦於1989年，而「世界和諧基金會」創辦於2005年，這二個國際性組織均由美國前資深國會議員Lester Wolff及Robert Leggett共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。