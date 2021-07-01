一項針對美國軍人的新研究發現，接種mRNA疫苗的軍人後，心肌炎的發生率有些微增加，這可能是同類型疫苗的潛在副作用。

軍事網(military.com)報導，發表在 美國心臟醫學期刊《JAMA Cardiology》的一篇論文指出，美國三個軍種的醫生匯報了 23 起健康的男性，在接種mRNA疫苗後的4天，出現心肌炎的情況，比平時心肌炎的比例來的高。

論文稱， 43萬6千名軍人接受兩次 mRNA 疫苗後，有20人在第2次疫苗接種出現心肌炎，其中14人是接種莫德納(Moderna )，有 6人接種輝瑞-BNT(Pfizer-BNT)，另外有3人是第1劑接種完後就出現心肌炎。

報告稱，所有心肌炎的患者年齡從 20 歲到 51 歲不等，在接種之前都身體健康，沒有任何證據表明他們在接種前已罹患疾病。

所幸心肌炎並不嚴重，16 名患者在一周之後已好轉，但有7名患者在論文發表時還有胸痛。

另外值得注意的是，這並非首篇mRNA疫苗與心肌炎相關的論文，以色列在今年2年就提出了相似的報告。

於是，美國食品和藥物管理局(FDA)在上星期，通報輝瑞和莫德納的疫苗在隨附文件中，要加注心肌炎的警語，主要發生於年輕男性。

論文稱，這些疫苗可能會「增加患心肌炎和心包炎的風險，尤其是在接種第2劑之後。」

迄今為止，疾病控制與預防中心(CDC)已在接種新冠疫苗後，追踪了至少 323例29歲及以下的心肌炎病例，並正在審查另外148起病例。

官員們表示，每 100 萬接種疫苗的人中，發生心肌炎的可能人數是12.6人，考慮到疫情與新冠患者的嚴重併發症風險，CDC 繼續建議，12 歲及以上的每個人，都接種新冠疫苗。

研究人員表示，罕見的副作用不應降低對疫苗接種的整體信心，但是確實有必要增加對心肌炎的關注。