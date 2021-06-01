蘇澳籍漁船永裕興18號去年12月30日在夏威夷附近海域失聯，李姓船長及9名印尼籍漁工失蹤，經宜蘭地檢署追查後，今天（1日）表示，此案與犯罪無關，從船身多處結構損害的情形，與船上無兇殺等跡證，認為事故是天氣災害所造成。

「永」船失聯後，我國洽請鄰近國家協助搜尋，美國海岸巡防隊在今年1月1日（夏威夷時間）首度發現「永」船蹤跡，海巡署派遣巡護8號與我國籍的億榮18號漁船在附近海域會合救援。

1月31日海巡隊員在中途島附近海域登船展開海上蒐證，但船上所有人員下落不明，當場並未發現有打鬥、血跡或爆炸等可疑痕跡，隨即將「永」船全程戒護拖帶。

「永」船3月8日返抵蘇澳港後，檢方指揮勘驗調查，認為「永」船應遭受多次、多方向的風浪侵襲造成船身多處損害，且船上未發現有與兇殺、刑案相關跡證，參照「永」船信號異常時，比對其航行於該時段的海域，有「爆發性旋生」的劇烈天氣災害，暴風半徑達750浬以上，推估「永」船當時應航行在暴風圈內，綜合相關事證，本件事故應是遭逢天氣災害所造成。

(中時 )