台南市政府警察局長方仰寧日前邀集3位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室主管等召開人事評議委員會，就前揭職缺及人員考核情形，依品德操守、工作表現、個人意願、職務歷練及所任職期等通盤檢討。南市警局1日表示，這次將調整28名中階警官職務，各員於3日到任，期使能適才適所，提升整體治安工作效能。

調整名單如下：保安科專員張俊雄（原歸仁分局偵查隊長）、歸仁分局偵查隊長李昆燁（原第三分局防治組長）、第三分局防治組長陳昆山（原督察室督察員）、秘書室檔案股長蘇輝德（原勤務指揮中心指管股長）、勤務指揮中心指管股長許智仁（原新營分局秘書室主任）、新營分局秘書室主任莊于瑩（原後勤科警務正）。

新營分局行政組長劉志強（原麻豆分局行政組長）、麻豆分局行政組長林昭孟（原新營分局行政組長）、新營分局督察組長陳宏平（原善化分局行政組長）、善化分局行政組長蕭政新（原新營分局督察組長）、第五分局行政組長鄭丁焄（原永康分局行政組長）、永康分局行政組長黃復政（原第五分局行政組長）。

第六分局行政組長詹宜錚（原第四分局防治組長）、第四分局防治組長江玲（原第四分局行政組長）、第四分局行政組長田相遠（原第六分局行政組長）、第二分局勤務指揮中心主任陳德芳（原第一分局勤務指揮中心主任）、第一分局勤務指揮中心主任吳金龍（原第二分局勤務指揮中心主任）。

新化分局防治組長蕭錦烜（原歸仁分局督察組長）、歸仁分局督察組長徐海平（原第一分局督察組長）、第一分局督察組長林佳輝（原交通警察大隊督察組長）、交通警察大隊督察組長江彥勳（原督察室督察員）、督察室督察員黃炫瑜（原督察室警務正）、督察室督察員林宗龍（原保安科警務正）。

秘書室警務正陳貞吟（原勤務指揮中心警務員）、督察室警務正翁偉力（原第三分局督察組警務員）、政風室警務正蔡明宮（原第三分局安中派出所警務員兼所長）、後勤科警務正邱勝煌（原保安科警務員）、保安科警務正張榮峻（原歸仁分局歸仁派出所警務員兼所長）。

(中時 )