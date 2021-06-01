新北市新莊警分局也鼓勵員警踴躍前往打疫苗。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局也鼓勵員警踴躍前往打疫苗。（新莊警分局提供）

疫情嚴峻，多數民眾渴求施打疫苗避免遭新冠病毒感染，尤其身居第一線執勤的基層員警，每天都必須面對民眾，接觸到的對象相當多，不論是排解糾紛、查緝刑案、處理交通事故處理，加上最近還要處理未戴口罩的民眾，因此也充滿許多風險。

新北市政府為了能讓身處第一線的執勤員警工作無後顧之憂，在市長侯友宜與警察局長黃宗仁大力奔走之下，爭取到讓新北市員警能迅速施打AZ疫苗，這兩天更密集安排員警前往衛生所施打，而位在「戰區」的新莊警分局也鼓勵員警踴躍前往打疫苗，才能心無旁鶩，全力護治安！

新莊警分局同仁對於能夠優先施打AZ疫苗都很高興，因為這也是對自己執勤上的一大保障，更是對維護治安及民眾生命財產上「掛保證」，但疫苗打了後，許多人反應不一，偵查隊長林子翔受訪時說，一部份員警在施打半天以後有發燒、畏寒、肌肉痠痛等症狀，輕微的也是會發熱不舒服的症狀，但經過一天至二天就能緩解消失，想到打疫苗以後身體能夠獲得充分保護不被病毒感染，多數員警對於這點副作用也都能欣然接受，而且多數在打完疫苗後都能回到工作崗位上班。

新莊警分局長林温柔也親自前往衛生所，陪同基層員警施打疫苗，並告知疫苗打了以後要多喝水、多休息，統計新莊警分局光是今天就已有301位同仁前往打疫苗，分局已有511位同仁施打疫苗完畢，施打率將近九成！

基層員警拚治安，要先照顧好自己的身體，但施打疫苗後並非萬無一失，出勤仍必須做好相關防護措施，勤洗手、多消毒，員警也希望民眾能配合政府各項防疫政策，盡量待在家中不要外出，全民攜手共同度過這波嚴峻疫情。

(中時 )