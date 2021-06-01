世界衛生組織（WHO）1日宣布，已批准中國大陸科興藥廠的「克爾來福」（CoronaVac）新冠肺炎（COVID-19）疫苗，列入緊急使用清單；這是繼國藥集團（Sinopharm）疫苗後，第二款獲得此認證的中國大陸疫苗。

「路透社」報導，WHO技術諮詢團隊5月5日起召開會議，根據最新臨床資料審查科興疫苗的安全性和保護力，並檢視該公司的生產能力，最後決定讓該疫苗過關，列入WHO緊急使用清單之中。

獨立專家小組在聲明中指出，其建議18歲以上的成年人接種科興疫苗，第一劑和第二劑之間的間隔時間約2至4週，未設定年齡上限。

這是繼國藥疫苗後，第二款獲得此認證的中國大陸疫苗；國藥疫苗先前於5月7日被列入WHO緊急使用清單，是首款獲得此認證的非西方國家製新冠疫苗。此認證除了代表為該疫苗的效力背書外，也使其能被納入疫苗全球取得機制（COVAX）之中，提供給貧困或難以取得疫苗的國家。

(中時新聞網)