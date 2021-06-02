OPEC(石油輸出國組織)對原油市場釋出最新說法，認為全球因為新冠肺炎疫情造成的供給過剩已經舒緩，預估下半年隨經濟解封，帶動航運需求回溫，原油庫存將減少，也帶動國際原油大漲，布蘭特原油更站上每桶70美元，塑化股今一片歡欣鼓舞，台塑四寶中台塑大漲3%，南亞、台塑化漲幅約2.5%，台化也上揚約1.5%，除指標股台塑四寶外，聯成(1313)早盤觸及漲停，中石化(1314)、國喬(1312)、台苯(1310)分別漲逾1%、2%、4%，台聚家族中有台聚(1304)觸及漲停，華夏(1305)、亞聚(1308)以及台達化(1309)平均漲3-4%以上，塑化類股指數漲幅達2.5%。

紐約西德州中級原油7月交割價上漲1.40美元、漲幅2.1%，每桶收在67.72美元；布蘭特原油盤中一度觸及每桶71美元，創下3月8日以來最高價，終場8月交割價上漲0.93美元、漲幅1.3%，每桶收在70.25美元。

5月底美國駕車旺季開始，加上因為疫苗施打普及歐美逐步解封，市場樂觀看待歐美夏季油品需求強勁復甦，加上伊核談判可望有解，預期油價將持續穩健。

美洲市場民間消費力道強勁，第1季個人消費支出比去年同期大幅成長10.7%，創1960年代以來第二大增幅，隨著疫情解封，將有利石化產品需求增長，支撐美洲市場價格。

對於原油關係最為密切的台塑化來說，其進口的為杜拜原油，自杜拜當地運輸到麥寮港的平均周期為4個月，也因此，當原油價格與庫存間存在正利差，就是台塑化所享有得利差，故當原油價格在短線急漲或是急跌下，對於台塑化的成本價格將出現明顯影響，台塑四寶為一貫廠作業，加上台塑、南亞、台化均有轉投資台塑化，也因此均會對油價動態有所反應。

台塑四寶預計在6月7日公布5月營收，屆時也會對於第二季、第三季塑化產業做出詳盡預估。

(時報資訊)