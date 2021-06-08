逐洞賽︱倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開高震盪走低，終場下跌7.7點作收，跌幅0.05％，收在17,076.21點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲1.64點，漲幅0.82％，收在202.62點；三大法人進出方面，外資續賣64.09億元，投信續買14.52億元，自營商續賣6.9億元，惟外資法人於台指期則是轉賣846口多單，累計淨空單部位為28,205口，心態轉趨謹慎保守。

台股8日成交量值降至4千億元之下，主要受道兩大因素影響，第一，京元電子等科技大廠移工群聚感染效應持續擴大；第二，市場心態相對謹慎。不過，此狀況反倒有利於籌碼沉澱，對整體行情而言，未嘗不是一件好事。

個股方面，本周納入投資組合的晶相光，市場需求強勁、漲價效應，營運看俏，股價8日一度創下175元新高價位，惟隨成交量放大，預期短線恐有震盪，應秉持「低接不追高」原則，待拉回量縮價穩時，再行考慮。

選股方面，在量縮震盪盤整過程中，可留意到盤面上仍不乏有眾多好股票，具備續漲契機，包括聚亨、彰源、長榮、陽明、萬海、台航、中菲行、四維航、正德、捷迅、大山、泰豐，或是電子股金麗科、晶宏、奇鋐、華泰、超豐、南茂、台勝科、台光電、國巨、華新科、力旺、玉晶光等，股價表現強勁，顯見台股短線的量縮換手整理，確實有利於後市續漲行情發展。

航運類股因短線累計漲幅已大，暫不宜過度追價，投資人可待拉回量縮價穩時再行切入。此外，投資人亦可留意塑化股國喬低接上車機會；至於電子股，則有聯電、威剛、希華、創意及技嘉等，股價相對委屈，可持續觀察。

(工商 )