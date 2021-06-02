北市自升至三級警戒管制期後，公車運量減少近8成，平日班次減少3成、假日減5成，卻惹得民眾抱怨要苦等半小時至1小時，且上車更擁擠，增加染疫風險。（北市議員陳怡君提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，北市自5月15日升至三級警戒管制後，公車運量減少近8成，因此平日班次減少3成、假日減5成，卻惹得民眾抱怨，竟要苦等半小時至1小時，且上車更擁擠，造成防疫破口，直呼「每天都心驚膽顫！」公共運輸處對此回應，疫情間或許會有個別路線在某個時間點較擁擠，會增加班次，並了解是否有脫班情形。

公運處長常華珍表示，自三級警戒管制後，許多人居家辦公，運量從下降56％，一路到5月28日已下降至79％，因此班次減少，難免會造成不便，但公運處仍會每天觀測，都會根據每條路線的狀況進行班次的核定，並維持服務水準，若有個別的路線在某個時間點較擁擠，則會增加班次，希望盡量解決、達到平衡，待解除疫情三級警戒管制，即馬上恢復原發車班距營運。

議員陳怡君近日接獲不少上班族抱怨，由於公車班次減少，等公車的時間變長，過去10分鐘就有一班公車，現在常常等快半小時，「這樣是要怎麼上班啊？」也有民眾反應，由於車班減少，公車上的人潮仍十分擁擠，特別是上下班的尖峰時段，這讓每天都有搭車需求的她，憂慮「增加染疫風險！」

陳怡君表示，北市有250條公車路線班距均受影響，不少路線的「平常日尖峰班距」（上午7時至9時、下午5時至7時）都是原本的2倍、甚至更多，造成民眾上下班時間成本的增加，而原本車班較少的路線或離峰時段，甚至都要等到30至60分鐘以上。

陳怡君直言，公運處應督促公車業者，就現行的減班制度進行檢討，特別是平常日的上下班尖峰時段，她主張平常日的尖峰時段不能減班，避免造成民眾候車時間過長，以及車廂內過於擁擠，才能減少民眾暴露於風險中。

(中時 )