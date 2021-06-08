為減緩疫情對停工及減班勞工的影響，台中市自去年推動「安心即時上工計畫」，成功媒合超過1700人於市府各機關服務，近期再釋出衛生局、環保局及各區公所等近1200個防疫相關短期工作機會，每月最多核給1萬2800元，每人最長補助6個月。

勞工局長張大春指出，「安心即時上工計畫」再彙整衛生局、環保局及各區公所等近1200個防疫相關短期工作機會，錄取後即可上工，勞工朋友及市府團隊整合成「防疫生力軍」，有效提升市府防疫能量。

台中市就業服務處表示，安心即時上工計畫釋出的工作內容，包括協助洽公民眾量測體溫、防疫物資整備、環境消毒、防疫宣導及相關文書處理等工作，符合向公立就業服務機構申請登記當日前1年內，具勞工保險或就業保險投保紀錄資格者，錄取後，上工期間每小時按基本工資160元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2800元，每人最長補助6個月。

勞工局也結合勞動部中彰投分署推動「安心就業計畫」及「充電再出發計畫」兩項紓困方案協助勞工申請，「安心就業計畫」依勞工前12個月平均月投保薪資與每月協議薪水差額由勞動部補助50％，勞工每月最多可領1萬900元，最長發給12個月。

「充電再出發訓練計畫」針對勞工於「減班休息」期間參訓，可提供補助訓練時數每月最多120小時，每小時發給160元，參訓勞工最高可領1萬9200元訓練津貼。

(中時 )