高雄75歲以上長者將於15日起，依據年齡高低陸續開始施打疫苗，高市府也已完成相關前置作業，並實地演練，高市府將採取「求好不求快」施打策略，提供每位長輩最完善的服務，且在接種站500公尺內路邊停車免費，紅黃線也開放民眾停車，方便長輩施打疫苗也可以安心停車。

高雄市長陳其邁14日在防疫記者會上宣布，凡是要施打疫苗的長輩，於6月15日至17日疫苗接種站周邊停車全部免費，包括紅黃線也開放停車，他已經請警察局在各疫苗接種站附近維持交通狀況，希望長輩們可以就近停車，並且安心施打疫苗，但若發現停在紅黃線的車輛，並非施打疫苗的民眾所使用，他仍然會請相關單位依法開罰。

高市府對於長輩施打疫苗格外重視，目前規畫15日到17日共有1100輛計程車，只要是獨居、身心障礙或有重大傷病的長輩，可以與區公所聯絡，將會安排計程車提供長輩免費接送的服務。