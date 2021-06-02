台南市新近獲分配的1萬6000劑疫苗2日開打，台南市議長郭信良除肯定市府先前的施打效率外，也建議開放部分疫苗給年長及病弱者施打。

郭信良表示，台南市5月27日獲配1萬3000劑疫苗，5月30日就全數施打完畢，顯示市府衛生局的效率相當高；但民眾們更想知道的是，優先施打的族群是如何造冊？其中還有多少人員尚未施打？以及如何安排其他施打順序的族群。

郭信良指出，目前各縣市分配到的公費疫苗數量有限，依據中央的規定，醫事人員、防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等3類為最優先接種對象，優先施打順序的族群施打完畢後，才能進行到下一個施打順序的族群，也因此疫苗施打效率格外重要。

郭信良還說，今天將再開打的1萬6000劑疫苗中，市府決定優先分配部分疫苗給環保局第一線清潔人員及殯葬人員，對於這項安排他予以肯定，但也要特別提醒，年長及病弱者目前的施打排序不高，但是最脆弱的一群，由於抵抗力低，染疫後極容易演變成重症或死亡，希望市府也能開放部分疫苗給年長及病弱者施打，維護民眾的生命安全。

(中時 )