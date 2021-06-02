台北市大安警分局交通組陳姓警員同住的女兒，5月28日晚間出現輕微感冒症狀、未發燒，5月31日10時許主動前往亞東醫院快篩，當晚確診，陳員立即向直屬主管報告，大安分局隨即安排進行PCR核酸檢測，最後陳員確診外，疑似與他有接觸的偵查隊1名偵查佐也確診，該分局共2人染疫。

據了解，該交通組警員的同住女兒是醫護人員，警方匡列陳員密集接觸同仁計51人，6月1日進行快篩，除陳員外，還有分局的趙及徐姓員警均呈現陽性反應，接續進行PCR核酸檢測外，其餘人員篩檢結果均為陰性。1日傍晚陸續檢測結果，趙及徐姓員警均呈現陰性反應。

陳姓警員2日早上確定檢測結果呈現陽性確診，目前在亞東醫院急診戶外觀察室等待安排入院；另偵查隊1名偵查佐也確診。大安分局啟動異地、分流與居家辦公等機制，並實施全面消毒，並擴大調查陳員近日足跡及單位內密切接觸對象匡列。

(中時 )