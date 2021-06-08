太平警分局坪林派出所警員張天一、張貴程在偶然的一次巡邏發現工地工人的工程帽有著護目隔離效果，突發奇想假如自己的警用勤務帽也可以這樣嗎？兩人一番研究下，利用鉚釘將防護罩及警用勤務帽毫無違和的結合在一起，新型防護帽瞬間成為派出所新寵兒。
近期無論是警政署配發或是同仁自行購置各項防疫物質，無非是要確保員警防疫期間執勤安全，降低機關內部群聚感染的風險。太平警分局坪林派出所警員張天一、張貴程透過勤務中偶然時機產生靈感，以工地工程帽為標的，兩人利用下班時間到五金材料採購相關零件，並一同設計草圖及組裝，手工打造出結合醫療防護面罩的警用勤務帽，成為另一種防止飛沫傳染又結合勤務需求的防護帽，同事一看到這造型驚呼聲不斷，瞬間成為搶手的防疫新裝備。
警員張天一表示，因現階段出勤時，如協助疫調勤務，帶著防護面罩又帶著警便帽，穿戴上相當不方便，行動也會受限，在一次偶然的機會下產生靈感，便跟同事一起討論起來，就這樣動手下去做了。
太平警方表示，在防疫期間警察工作千頭萬緒，如何在為民服務之餘，做好自身防護，著實相當重要，感謝兩位同仁的用心，希望透過這原型的防護勤務帽能夠帶給更多同仁多一分便利性，一同打贏這防疫戰。
(中時 )
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