太平警分局坪林派出所警員利用鉚釘將防護罩及警用勤務帽結合成新型防護帽瞬間成為派出所新寵兒。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局坪林派出所警員張天一、張貴程在偶然的一次巡邏發現工地工人的工程帽有著護目隔離效果，突發奇想假如自己的警用勤務帽也可以這樣嗎？兩人一番研究下，利用鉚釘將防護罩及警用勤務帽毫無違和的結合在一起，新型防護帽瞬間成為派出所新寵兒。

近期無論是警政署配發或是同仁自行購置各項防疫物質，無非是要確保員警防疫期間執勤安全，降低機關內部群聚感染的風險。太平警分局坪林派出所警員張天一、張貴程透過勤務中偶然時機產生靈感，以工地工程帽為標的，兩人利用下班時間到五金材料採購相關零件，並一同設計草圖及組裝，手工打造出結合醫療防護面罩的警用勤務帽，成為另一種防止飛沫傳染又結合勤務需求的防護帽，同事一看到這造型驚呼聲不斷，瞬間成為搶手的防疫新裝備。

警員張天一表示，因現階段出勤時，如協助疫調勤務，帶著防護面罩又帶著警便帽，穿戴上相當不方便，行動也會受限，在一次偶然的機會下產生靈感，便跟同事一起討論起來，就這樣動手下去做了。

太平警方表示，在防疫期間警察工作千頭萬緒，如何在為民服務之餘，做好自身防護，著實相當重要，感謝兩位同仁的用心，希望透過這原型的防護勤務帽能夠帶給更多同仁多一分便利性，一同打贏這防疫戰。

(中時 )