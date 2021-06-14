疫情嚴峻，人人自危，31歲張姓雙胞胎兄弟，近日埋伏於新北市蘆洲區捷運徐匯中學站外，遇到路人就衝出來「狂咳」，有民眾將誇張行徑貼文在爆料公社，警方13日晚間6時許，將2名男子通知到案，後續依社維法「妨害安寧秩序」將2男函送法辦，並通報衛生單位。

有民眾在爆料公社貼文表示，行經新北市蘆洲區捷運徐匯中學站，遇到戴口罩陌生男子衝出來，無故對路人連續「狂咳」2次，行為相當惡劣。貼文一出引起熱烈討論，有同樣經驗的網友表示，「朋友之前也遇過！他們好像很常埋伏在那邊」、「看來要隨手握著酒精了，一咳嗽就朝他臉噴下去」、「無聊當有趣」。

蘆洲警分局表示，雖未接獲報案，警方仍展開調查，警方於13日將2名31歲張姓男子通知到案說明，2人面對警方訊問表示並未有咳嗽、發燒等症狀，僅是因好玩，所以才惡作劇，後續將依社會秩序維護法第63條「妨害安寧秩序」函送法辦，並通報該行為衛生單位，執法遏止相關事件再次發生。