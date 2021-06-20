廖姓男子今年4月在距離總統府不到100公尺的巷弄內縱火，被逮後聲稱想藉此進監獄「管理生活作息跟生活習慣」，但警訊後依違反《社會秩序維護法》將廖男送辦，法官裁罰8000元，讓廖男「想坐牢」的心願落空。

據調查，廖男今年4月22日晚間9時25分，在北市中正區重慶南路台銀總行旁邊巷道的自助洗衣店門外，以打火機、汽油焚燒毛巾及木棍，警方獲報趕往處理，由於廖縱火地點在博愛特區附近，距離總統府不到100公尺，不敢大意，調閱監視器畫面循線逮捕廖到案。

廖男到案後坦承縱火，聲稱他原本欲至總統府後方縱火，但因人多才改至台銀旁邊巷子，希望藉此可以進監獄管理生活作息跟生活習慣，警訊後依《社會秩序維護法》第68條第1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞」移送台北地院簡易庭裁罰。

法官依據監視器畫面，認為廖男縱火現場並非人煙罕至之地，且偶有路人經過，稍有不慎即可能造成火災，雖未造成人員傷亡及財物損失，卻已有危害安全之虞，裁罰8000元。

由於《社會秩序維護法》已修法規定民眾若逾期未繳清罰鍰，警方不可以聲請拘留替代，因此縱使廖拒繳8000元罰鍰，警方依法不能聲請拘留，未繳罰鍰將由行政執行署催繳，也就是說廖男只能繳納罰鍰，讓他想坐牢的心願落空。