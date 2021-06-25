桃園市一名40歲陳姓女子，因受疫情影響工作停擺，她搜尋臉書看到家庭代工的資訊，便加入網頁所提供的LINE ID，隨後一名暱稱為AMY的客服與陳女聯繫，對方佯稱公司有跟經濟部申請協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響事業，主動說要幫忙陳女申請補助，但需陳女提供提款卡及密碼，陳女不疑有他，就至便利商店依指示寄出，不料，過幾天不但沒收到補助，還收到銀行通知帳戶已經遭到警示，LINE也遭AMY封鎖，陳女才驚覺被騙。

另桃園市一名30歲吳姓男子，在臉書看到民間代辦貸款廣告，吳男遂以LINE ID聯繫對方，一名暱稱為「神力女超人」的版主向吳男宣稱當日申請當日即可撥款，但需先繳納手續費1000元，吳男依對方指示匯款，不但沒有收到貸款，還被加入疑似博弈的群組，吳男趕緊打165專線報案。

刑事局呼籲民眾，疫情期間如有工作或資金需求，需要求職或申請貸款，千萬不要誤信來路不明的徵才廣告，只要對方要求交出實體金融卡及告知密碼，就一定是詐騙；另申請貸款或補助，可至勞動部官方網站查詢是否符合補貼資格，並依指示輸入本人金融帳戶帳號、通訊地址及行動電話，經審核無誤，即可直接入帳。

刑事局每星期都會根據詐騙被害民眾的報案資訊，整理分析並公布近期的「詐騙LINE ID」，民眾在與陌生人加LINE之前可多加查詢，以防誤把詐騙集團加入好友。