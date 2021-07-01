一名26歲經營燒烤店的陳姓男子，曾借款8萬元給25歲林男，因近期碰上新冠肺炎疫情爆發，陳男生意大受影響，上月24日於三重區與林男談判還款事宜，未料，林男反嗆「誰叫你要借我」，陳男於是夥同呂姓友人將林男押上車，民眾目擊後報警，三重警獲報後，循線救下林男，訊後將陳男與呂男依妨害自由罪嫌移送法辦。

據了解，陳男經營燒烤店，近日受到新冠肺炎疫情影響，生意直直落，陳男突然想起肉商林男還欠自己8萬元款項，上月24日晚間6時許，陳男與對方相約在三重區捷運三和國中站前外洽談還款事宜。

未料，欠錢的林男一見面就不願還錢，更理直氣壯反嗆「要錢沒有爛命一條」、「誰叫你當時要借我錢」等語，雙方在大馬路上爆發口角，陳男便與22歲呂姓同夥一同將林男帶上車，準備前往林男位於林口的住處查看他是否已身無分文，過程都被民眾直擊報警尋求協助。

三重警方獲報後，調閱車牌展開攔截圍捕，最終在當天晚間7時許，於泰山區黎明路上將陳男等人攔下，幸好被擄走的林男毫髮無傷，眾人被帶回偵辦，林男聲稱是自願上車，但警方認定陳男與呂男涉嫌妨害自由，因此仍將2人依妨害自由罪嫌移送法辦。