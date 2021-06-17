呂姓男子和管姓女子今年春節在台北市萬華打麻將輸錢，懷疑同桌1對男女出老千，竟找兄弟來逼簽500萬元本票，甚至蒙眼、綑綁手腳，持刀戳刺男女的指縫凌虐，直到男女交付14萬元「頭期款」才放人。台北地檢署17日依強盜罪起訴呂男、管女等10人，另對在逃的黎姓共犯發布通緝。

檢警調查，呂男、管女今年2月間，在萬華和被害人張姓男子、鍾姓女子2名被害人打麻將，從上午打到傍晚，各自輸了2萬多元，呂男、管女因此懷疑對方出老千，因而打電話找兄弟到場主持公道。

被害人堅稱沒有出老千，呂男、管女仍與兄弟們逼他們各簽250萬元的本票，並要求先交一部分現金做為「頭期款」，被害人不從，兄弟們竟用膠帶蒙住被害人雙眼，並綑綁手腳，輪番毆打，黎男更拿刀戳刺指縫致流血，被害人只好打電話向親友借錢，親友總共匯了14萬元過來，兄弟們才放人。

被害人深夜獲釋後立刻報警，警方根據被害人及現場其他證人指述，循線通知呂男等人到案。檢察官偵查後，認定呂男、管女及8名兄弟犯行，依強盜罪將他們起訴，並對未到案的黎男發布通緝。