以航警局警員身份考上警大公共安全研究所榜首的陳以倫，發表考取警大研究所心得時，自爆過去都在打混摸魚：「我畢業就來到航警局，103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎2個月就出國玩，根本與社會與警界脫節」，荒謬言論引發各界抨擊，昨（16日）遭警政署免職，讓原本備取第一名的高雄港警布袋中隊女警卓穎蘭，有望變成正取，一圓攻讀研究所的夢想。

陳以倫為警專31期畢業，分發到航空警察局服務期間，創下連續6年考績評列乙等，遭歷任幹部考核評語為「工作不力」，在同事眼中是航警局機場把妹高手，卻以榜首成績考上警大公共安全所碩士班，應要求替補習班撰寫推薦文時，卻在文中炫耀過去7年日子過太爽，暗指航警局超好混的浮誇言論遭外界砲轟，一夕間樂極生悲，即使出包後火速撤貼文、公開道歉，但為時已晚，航警局獲悉後，先送他一支記過，調離原有職務，警政署昨記他2大過免職，警察大學也宣布取消他碩士班複試資格。卻因為發表錄取心得不當，失去複試資格。

陳以倫遭警大取消複試資格後，原本備取第一名的高雄港警布袋中隊女警卓穎蘭，可望變成正取，一圓攻讀研究所的夢想。據「自由時報」報導，卓穎蘭之前考兩次都落榜，雖未收到校方的正式通知，但已開始為複試作準備。

據了解，32期的卓穎蘭是台南人，因為想維護社會正義，家齊女中畢業後報考警專，2015年畢業後分發到高雄港警總隊外勤單位，之後調派高雄港警布袋中隊，辦理後勤業務以及警察機關特有的心輔業務「關老師」，主管對她評價很高，放假時都關在宿舍讀書，去年警察節被高雄港警總隊選為好人好事代表，長官見她相當優秀，鼓勵她報考警大研究所，可惜前2次都落榜，今年第3次又是備取，卻因榜首陳以倫不當發言遭汰除，才有機會變正取。