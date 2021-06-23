新冠肺炎疫情嚴峻，防疫警戒讓民眾宅在家，卻也成了詐騙集團下手時機，高市警方統計今年迄今詐騙案件1179件，較去年同期增加135件，而5月防疫升級後詐騙案數增加逾3成，但警方防疫之際，也強化查緝力道，破獲數也多，攔詐金額高達8000萬元，顯見高市警防詐見成效。

高市刑大指出，防疫期間詐騙手法推陳出新，出現各種假藉疫情詐騙案，利用民眾對疫情的恐慌，詐騙手法包括電話通知篩檢結果陽性需交錢拿藥、防疫補貼結合ATM分期付款、防疫補助申請、健保卡遭鎖或違規使用、假疫苗真詐騙等。

此外，警方也發現民眾因為防疫，對於生活與生計太過緊繃，大多在家中利用網路購物與投資理財，使得各類詐欺案件有上升趨勢，高市刑大統今年5至6月詐騙案件394件，較去年年同期增加33.11％，其中以假投資、解除分期付款及假網路拍賣詐欺等3項最多。

不過，高市警方今年1月至5月也成功攔阻256件詐騙案，其中5月至6月成功攔阻87件，光是防疫升級期間就攔截1800萬餘元，若加上今年迄今，警方幫民眾阻詐守財金額破8000萬元，這足以見得警方透過不斷宣導與銀行合作，行員的警覺和警方打詐力道，雙管齊下果真有效。