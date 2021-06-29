三級管制期間娃娃機店全面暫停營業，但桃園平鎮一處自動選物販賣機不顧防疫規定違規營業，甚至將機台改裝成賭博電玩供人使用，經市府裁處，將依「傳染病防治法」重罰業者30萬元罰鍰，並於29日斷水斷電。

平鎮警分局行政組組長盤新枝表示，位於平鎮區復旦路2段的一處娃娃機店，雖外觀已明顯歇業，但警方深入調查後發現，業者除仍然私自違規營業外，還將娃娃機改裝成賭博機台供不特定顧客使用，警方除將負責人及賭客送辦外，後續已將相關事證函報市府主管機關裁處。

為確實防堵防疫破口，市府祭出鐵腕，對違規營業的業者祭出重罰，以達嚇阻效果，警方指出，娃娃機店違規營業案經桃園市府裁罰，除依「傳染病防治法」重罰業者新台幣30萬罰鍰外，市府亦於29日下午通報轄區平鎮警分局協助斷水斷電。

警方呼籲，疫情期間將加強各特種娛樂場所稽查，如有業者仍違規營業，除依法函報市府主管機關開罰外，亦將視情節強制斷水斷電，強調店家切勿以身試法。