嘉義縣水上鄉16日傍晚驚傳情殺案，目前全案還在偵辦中。( 警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

23歲梁姓現役軍人疑不甘心遭到兵變，16日傍晚南下嘉義縣水上鄉，與王姓前女友談判破裂，竟當街朝王女胸口開槍，導致她送醫不治。嘉義地檢署檢察官遠距訊問梁男，認梁男涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，加上槍枝來源仍在追查中，有逃亡及串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見，晚間獲准。

據ETtoday報導，嘉義地方法院法官洪嘉蘭表示，梁男涉犯為殺人重罪，於疫情期間特意南下，顯然「犯意堅定」；且當眾射殺死者「惡性甚重」；另被告表示槍枝是向他人購買，在該人未到案前仍有串證之可能，故予以羈押禁見。

警方調查，在北部服兵役的23歲梁姓嫌犯，昨南下水上鄉找22歲王姓前女友要求復合，原本王女避不見面，梁得知王女近來因疫情影響沒工作，極可能住在水上鄉柳鄉村的阿姨家，昨日主動找上門，2人站在門口談判，王女表哥、表妹因擔心她的安危也陪在一旁，附近還有鄰居來往。

由於王女疑似堅持分手，雙方發生口角，梁男突然拿出預藏的改造手槍，「碰」一聲朝王女胸前開了1槍，來不及反應的王女當場倒地，胸口血流如注。梁男開槍逞凶後一度呆立現場，鄰居、路人聽到突如其來的槍聲都嚇一大跳，王女表哥隨即衝上前將梁男壓制在地，並大呼救人，旁人這才趕緊報警叫救護車。警方到場逮捕梁男，起出1把改造手槍及7發子彈。王女送醫急救時已無呼吸心跳，經搶救30分鐘仍不治。

梁男警詢時聲稱，他因為談判復合時一言不合才開槍，對槍枝來源則含糊交待不清。警方懷疑梁男還在服役，卻利用休假特地帶著槍枝南下嘉義找前女友，明顯預謀犯案；王女家屬對梁男僅因要求復合不成就開槍殺人，感到相當憤怒，痛斥冷血殺人應重判嚴懲。警方表示，訊後將依殺人、違反槍砲管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。