王姓男子前年擔任高雄市某大樓的管理員，他凌晨3點聽到大樓外面發生聲響，誤以為林姓男子偷機車，雙方爭吵後，王男持棍棒將對方打死，一審依傷害致人於死罪將他判5年，二審認為他無顯可憫恕之情事改判刑7年，上訴後，最高法院駁回定讞。

60多歲的王男2019年10月20日凌晨3點多，從他執勤的管理室聽到大樓外面發出聲響，而外出查看，他發現林男站在該大樓前騎樓牽1部機車，以為對方要偷車，他於是離開管理室站在旁邊看林男，林男對他嗆「你在看三少（台語）等語」。

林男推王的身體1下後，王男返回管理室持1支圓形木棍返回大樓騎樓，用木棍毆打毫無防備而站在騎樓的林男背部及頭頸部後側致其倒地，王男未蹲下查看林的受傷情形，反而在林倒地約7秒後，接續用木棍朝倒地的林的腿部等部位毆打。

最後，王男見林男倒地不起，於是撥打119緊急救護電話，請求派車將林送醫急救後，仍於同年月25日因顱內出血及腦髓腫脹死亡，檢方起訴後，一審高雄地方法院將王男依傷害致人於死罪判刑5年，檢方提上訴。

二審高雄高分院認為，王男在被害人倒地後，停頓約7秒後又繼續毆打，沒有無積極事證足認他的犯行有足以引起一般人同情，因傷害致人於死罪之法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑，改判處7年徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。